    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    • 03 mart, 2026
    • 18:39
    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    Bu ilin fevral ayında Bakı metropoliteni 17 milyon 642 min 798 sərnişinə xidmət göstərib.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib. Sərnişin sayı 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,9 % artıb.

    Ayın ən çox istifadə olunan stansiyası "Koroğlu" olub. Fevral ərzində bu stansiyadan 1 milyon 575 min 464 nəfər istifadə edib ki, bu da ümumi sərnişinlərin 8,9 %-ni təşkil edir.

    Məlumata görə, NFC ilə ödənişlərdə artım davam edir. Ötən ay bu üsulla 6 milyon 117 min 003 ödəniş həyata keçirilib. Bu göstərici bütün ödənişli keçidlərin 30,02 %-nə bərabərdir. Yanvarla müqayisədə NFC-yə üstünlük verən sərnişinlərin sayı 980 min 812 nəfər artıb.

    "Əlçatan metro" xidməti çərçivəsində fevral ayında 162 sifariş icra olunub. Bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 13,5 % çoxdur.

