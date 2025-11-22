Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Названа причина ареста экс-президента Бразилии Болсонару

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 19:17
    Названа причина ареста экс-президента Бразилии Болсонару

    Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару повторно арестовали из-за высокого риска побега.

    Об этом Report сообщает со ссылкой Reuters.

    Власти, как указывает агентство, опасались, что сторонники экс-президента помешают полиции контролировать его домашний арест. Также были обнаружены вмешательства в работу электронного браслета на ноге Болсонару.

    Кроме того, дом, где экс-глава Бразилии отбывал домашний арест, находится недалеко от посольства США - это, по словам судьи, тоже могло указывать на попытки побега.

    Напомним, что Болсонару был арестован 22 ноября. В постановлении Верховного суда Бразилии говорилось, что арест "должен быть произведен с полным уважением к достоинству бывшего президента Жаира Мессиаса Болсонару, без использования наручников и без какой-либо огласки в СМИ".

    Адвокат Жаира Болсонару в разговоре с агентством Reuters ранее не назвал причины ареста экс-президента.

