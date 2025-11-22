Названа причина ареста экс-президента Бразилии Болсонару
- 22 ноября, 2025
- 19:17
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару повторно арестовали из-за высокого риска побега.
Об этом Report сообщает со ссылкой Reuters.
Власти, как указывает агентство, опасались, что сторонники экс-президента помешают полиции контролировать его домашний арест. Также были обнаружены вмешательства в работу электронного браслета на ноге Болсонару.
Кроме того, дом, где экс-глава Бразилии отбывал домашний арест, находится недалеко от посольства США - это, по словам судьи, тоже могло указывать на попытки побега.
Напомним, что Болсонару был арестован 22 ноября. В постановлении Верховного суда Бразилии говорилось, что арест "должен быть произведен с полным уважением к достоинству бывшего президента Жаира Мессиаса Болсонару, без использования наручников и без какой-либо огласки в СМИ".
Адвокат Жаира Болсонару в разговоре с агентством Reuters ранее не назвал причины ареста экс-президента.