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Больше 90% случаев заражения COVID-19 в Англии приходится на "омикрон"

Больше 90% случаев заражения COVID-19 в Англии приходится на "омикрон" Больше 90% случаев заражения коронавирусом на территории Англии приходятся на "омикрон"-штамм.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 05:16
Больше 90% случаев заражения COVID-19 в Англии приходится на омикрон

Больше 90% случаев заражения коронавирусом на территории Англии приходятся на "омикрон"-штамм.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

В связи с этим с 31 декабря власти прекратят вести отдельную статистику по заболеваемости штаммом "омикрон" в Англии, так как она уже давно не отражает реальной ситуации. По последним данным в стране подтверждено всего 210 тыс. случаев заражения "омикрон"-штаммом при том, что только в среду были выявлены рекордные 183 тыс. случая инфицирования коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada COVID-19-a yoluxmaların 90%-dən çoxu "omikron"la bağlıdır

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