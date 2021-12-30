Больше 90% случаев заражения COVID-19 в Англии приходится на "омикрон"

Больше 90% случаев заражения коронавирусом на территории Англии приходятся на "омикрон"-штамм.

Больше 90% случаев заражения коронавирусом на территории Англии приходятся на "омикрон"-штамм.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

В связи с этим с 31 декабря власти прекратят вести отдельную статистику по заболеваемости штаммом "омикрон" в Англии, так как она уже давно не отражает реальной ситуации. По последним данным в стране подтверждено всего 210 тыс. случаев заражения "омикрон"-штаммом при том, что только в среду были выявлены рекордные 183 тыс. случая инфицирования коронавирусом.