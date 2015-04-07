Боливия может заявить о территориальных претензиях к Чили

Баку.7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес намерен использовать трибуну открывающегося на этой неделе в Панаме Саммита Америк для предъявления территориальных претензий к Чили за выход к Тихому океану, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам главы сената Боливии Хосе Альберто Гонсалеса, для Ла-Паса представляется логичным использовать такую возможность. "Это — еще один форум, где мы можем выдвигать нашу морскую претензию, нам это кажется совершенно легитимным", — приводит портал La Segunda слова Гонсалеса.

Речь идет об итогах вооруженного конфликта ХIХ века, в результате которого Боливия лишилась выхода к Тихому океану в районе Антофагаста. Теперь Боливия в международных инстанциях пытается вернуть себе доступ к океану. В 2014 году Моралес лично представил Международному суду в Гааге документы по иску своей страны к Чили.

В ходе Саммита Америк 10-11 апреля Моралес планирует также встретиться с президентом США Бараком Обамой, чтобы рассказать ему о своем видении политического будущего Латинской Америки и развития отношений стран региона с Вашингтоном.