Более трех тысяч беженцев вернулись из Турции в сирийский Джараблус

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Находящиеся в Турции сирийские беженцы продолжают возвращаться в город Джараблус, освобожденный от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Всего за месяц в город вернулись 3120 сирийских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сообщил директор управления по вопросам миграции турецкой приграничной провинции Газиантеп Октай Бахчеджи.

По словам чиновника, сирийцы, временно проживающие на территории Газиантепа, продолжают обращаться к местным властям с просьбой помочь им вернуться на родину и направляются в Джараблус через КПП Каркамыш.