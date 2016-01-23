Более семи тысяч авиарейсов отменены из-за снегопада в США

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Более 7,6 тыс. авиарейсов отменены в США в субботу в связи со снегопадом, авиасообщение восстановят не раньше воскресенья, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал CNN, в связи с непогодой закрыты аэропорты столицы и соседних штатов, в том числе Нью-Йорка. К вечеру пятницы были отменены более 7,6 тысячи рейсов, ожидается, что полеты будут осуществляться не ранее воскресенья.

В связи с непогодой режим чрезвычайной ситуации объявили власти десяти штатов. Всего, по оценкам властей, влияние циклона ощутят на себе более 85 миллионов американцев.

В пятницу днем на восточное побережье США пришел мощный зимний циклон, в его центре оказался столичный регион, а также прилегающие штаты Мэриленд, Виргиния и Пенсильвания. На протяжении восьми часов в столице США и соседних районах идет мелкий снег, в ночь на субботу снегопад продолжится и будет сопровождаться порывистым ветром. По прогнозу синоптиков, метель, которую уже окрестили "монстро-штормом", будет продолжаться до вечера субботы.