​Более 50 человек задержаны в результате столкновения в Чили

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Согласованная акция протеста чилийских студентов и школьников закончилась в четверг столкновениями с полицией Сантьяго.

Как передает Report, cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сообщили правоохранительные органы, как минимум 51 человек был задержан, в том числе 27 несовершеннолетних.

Беспорядки начались после того, как группа протестующих попыталась занять всю проезжую часть главного проспекта чилийской столицы Либертадор-Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс. Для разгона манифестантов полиция применила водометы. В ответ студенты стала кидать камни и различные предметы в стражей порядка.

По словам организаторов акции протеста, участие в которой приняли несколько тысяч человек, столкновения произошли по вине провокаторов.

Марш студентов в городе Консепсьон также завершился беспорядками. Там группа манифестантов в масках подожгла два автомобиля, стоявших рядом с местным университетом.