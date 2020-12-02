Более 453 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 62,84 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 453 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 62,84 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 453 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 7,8 тыс., превысив 1,46 млн.

По состоянию на 22:08 (бакинское время) 1 декабря в ВОЗ поступили сведения о 62 844 837 инфицированных и 1 465 144 умерших. Число заразившихся возросло на 453 170, умерших - на 7 837.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (211 548), на втором месте - Европейский регион (154 516), на третьем - Юго-Восточная Азия (41 791).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 234 551. Далее следуют Индия (9 462 809), Бразилия (6 314 740), Россия (2 322 056), Франция (2 183 275), Испания (1 648 187), Великобритания (1 629 661), Италия (1 601 554), Аргентина (1 418 807), Колумбия (1 308 376), Мексика (1 107 071) и Германия (1 067 473).