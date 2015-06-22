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    Более 40 тысяч человек эвакуированы на юге Китая

    Из-за приближающегося мощного тайфуна Куджира закроют школы в столице провинции - городе Хайкоу

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Власти островной провинции Хайнань на юге Китая эвакуировали более 40 тысяч местных жителей из-за приближающегося мощного тайфуна "Куджира", который, как ожидается, достигнет острова в ночь на вторник.

    Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    "Более 40 тысяч человек эвакуированы в южной провинции Хайнань из-за приближающегося тайфуна "Куджира"… Около 20 тысяч рыболовных шхун были отозваны обратно в гавань", - сообщило агентство со ссылкой на местные власти.

    Кроме того, во вторник будут закрыты все начальные и средние школы в столице провинции - городе Хайкоу.



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