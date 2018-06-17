Более 40 мигрантов пропали без вести после крушения судна у берегов Испании

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Спасатели Испании разыскивают более 40 мигрантов с лодки, которая потерпела крушение недалеко от Альмерии, на юго-востоке испанского побережья Средиземного моря.

Как передает Report, на борту лодки было 47 человек, сообщает Служба спасения на море Испании.

Спасти удалось четверых, они были доставлены на вертолёте на берег. Поиски других пропавших продолжаются.

Только за последние двое суток служба спасения выявила в водах на юге Испании почти тысячу мигрантов. В море Альборан обнаружили 59 лодок, в которых было 507 человек, четыре человека скончались на пути в королевство. В Гибралтарском проливе было замечено десять лодок, в которых передвигались 479 человек.

Напомним, ранее стало известно, что первые мигранты с судна Aquarius, которых отказались принимать власти Италии, прибыли в Валенсию.