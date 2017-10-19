Более 40 конгрессменов США призвали ввести санкции против Мьянмы из-за ситуации с рохинджа

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Группа из более чем 40 конгрессменов предлагает ввести ограничительные меры в отношении Мьянмы из-за притеснений мусульманской народности рохинджа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо конгрессменов, которое было направлено госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

«Мы призываем сделать всё возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран», — говорится в заявлении политиков.

Ранее Международная организация по миграции заявила, что количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш составило 582 тыс. человек.