Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии.
Как передает Report со ссылкой на
Правоохранительные органы, участвовавшие в рейдах, обнаруживали, что рабочие оказывались в тяжелых условиях без надлежащих жилых помещений и туалетов, их поили загрязненной водой и кормили несвежей едой.
Согласно бразильскому законодательству, такие условия представляют собой рабский труд.
В публикации утверждается, что зачастую людей ловили и отправляли на добычу золота из-за накопившихся долгов перед владельцами шахт.