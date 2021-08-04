О нас
Report Georgia
Аудио новости

Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии.
Другие страны
4 августа 2021 г. 07:18
Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на Mongabay, за 13 лет правоохранительные органы провели 31 рейд по спасению людей от рабства. Большинство нелегальных рудников, на которых люди добывали золото, удалось обнаружить в штате Пара. Там было спасено 12 человек.

Правоохранительные органы, участвовавшие в рейдах, обнаруживали, что рабочие оказывались в тяжелых условиях без надлежащих жилых помещений и туалетов, их поили загрязненной водой и кормили несвежей едой.

Согласно бразильскому законодательству, такие условия представляют собой рабский труд.

В публикации утверждается, что зачастую людей ловили и отправляли на добычу золота из-за накопившихся долгов перед владельцами шахт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Braziliyada 13 ildə 300-dən çox insan köləlikdən xilas edilib

Самое читаемое

Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
28 июля 2021 г. 12:07
Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
29 июля 2021 г. 13:31
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
ФотоВ Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
28 июля 2021 г. 20:36
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
29 июля 2021 г. 11:00
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi