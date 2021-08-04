Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии.

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С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии. Как передает Report со ссылкой на Mongabay , за 13 лет правоохранительные органы провели 31 рейд по спасению людей от рабства. Большинство нелегальных рудников, на которых люди добывали золото, удалось обнаружить в штате Пара. Там было спасено 12 человек. Правоохранительные органы, участвовавшие в рейдах, обнаруживали, что рабочие оказывались в тяжелых условиях без надлежащих жилых помещений и туалетов, их поили загрязненной водой и кормили несвежей едой. Согласно бразильскому законодательству, такие условия представляют собой рабский труд. В публикации утверждается, что зачастую людей ловили и отправляли на добычу золота из-за накопившихся долгов перед владельцами шахт. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook