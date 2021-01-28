Более 30 тыс. американцев вышли из Республиканской партии

Более 30 тыс. зарегистрированных членов Республиканской партии сменили свои политические предпочтения после произошедших 6 января у здания Конгресса беспорядков

Более 30 тыс. зарегистрированных членов Республиканской партии сменили свои политические предпочтения после произошедших 6 января у здания Конгресса беспорядков, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает в среду газета The Hill, подобный беспрецедентный исход может создать проблемы для республиканцев, пытающихся определиться с дальнейшими действиями после проигрыша в президентской гонке и борьбе за большинство мест в Сенате Конгресса.

"Однако это, вероятно, является только верхушкой айсберга. Данные 30 тыс. человек проживают лишь в нескольких штатах, где еженедельно сообщают о регистрации избирателей и о тех гражданах, кто меняет партию, - говориться в публикации.

Например, с начала января около 10 тыс. зарегистрированных избирателей в Пенсильвании разорвали связь с республиканцами. Треть из них перешла к демократам, остальные приписались к другой партии или предпочли ни с кем не ассоциироваться. В то же время в этом штате примерно треть демократов присоединилась к республиканцам (2 тыс.). В Северной Каролине отказались находиться в рядах Республиканской партии 6 тыс., в Аризоне - 5 тыс.