Более 30 протестующих погибли в ходе столкновений в Ираке - ОБНОВЛЕНО

Более 30 человек погибли за последние сутки в ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных регионах Ирака.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медицинские источники.

В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты утром в четверг пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением.

Еще четыре человека погибли в Багдаде, где силовики открыли стрельбу боевыми патронами по протестующим рядом с мостом через реку Тигр, передает телеканал.

В городе Наджаф, где демонстранты напали на генконсульство Ирана, жертвами столкновений стали два человека.

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Число погибших в результате столкновений между протестующими и силами безопасности в иракском городе Эн-Насирия (административный центр провинции Ди-Кар), расположенном в 350 км южнее Багдада, увеличилось до 25.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что еще 223 человека получили ранения.