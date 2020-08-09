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Более 273 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в мире за сутки

Более 273 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в мире за сутки Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,46 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 273 тыс.
Другие страны
9 августа 2020 г. 23:54
Более 273 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,46 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 273 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 722 тыс.

По данным, в мире были зарегистрированы 19 462 112 инфицированных и 722 285 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 273 552, число умерших увеличилось на 6 207.

Днем ранее был выявлен 284 441 случай заражения и 6 565 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 447 261. За сутки этот показатель вырос на 156 817. Число умерших там увеличилось на 4 182 и достигло 385 076. В Европейском регионе зарегистрированы 3 562 774 заразившихся и 216 426 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 762, умерли 326 человек.

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