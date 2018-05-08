Более 26 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Канаду из США за последний год

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Свыше 26 тыс. нелегальных мигрантов из США пересекли сухопутную границу с Канадой, начиная с апреля 2017 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на канцелярию канадского министра общественной безопасности и гражданской защиты Ральфа Гудейла.

По данным его ведомства, за последний год американо-канадскую границу нелегально пересекли 26 тыс. 250 человек, при этом лишь 243 из них были депортированы по разным причинам, а еще 200 нелегалов будут высланы из Канады в ближайшее время. С остальными работают канадские миграционные службы, пока мигранты находятся в лагерях временного размещения. В основном в Канаду нелегалы попадают через провинции Квебек, Онтарио и Манитоба. Большинство из них - выходцы с Гаити и из Нигерии.