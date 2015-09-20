Более 20 генералов НАТО прибудут в Латвию

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В тренировке Stedfast Pinncale 2015, которая пройдет в Латвийской национальной академии с 20 по 25 сентября, примут участие 24 генерала из 13 стран альянса, а также из Финляндии и Швеции. Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, об этом сообщила представительница министерства обороны Латвии Анете Гнезе.

Как отмечается, во время тренировки основной упор будет сделан на роли командиров при планировании операций и в вопросах управления.

Ранее сообщалось, что в Риге прошла торжественная церемония открытия Центра стратегической коммуникации НАТО. Как отмечается, в мероприятии приняли участие президенты Латвии и Литвы — Раймондс Вейонис и Даля Грибаускайте, а также сенаторы США во главе с Джоном Маккейном.

В сообщении говорится, что цель центра заключается в координации работы НАТО, обеспечении подготовки информационных и психологических операций альянса.