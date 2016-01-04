Более 20 человек замерзли насмерть в Польше за два дня

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ За последние два дня более 20 человек замерзли насмерть в Польше, в отдельных регионах которой температура опускалась ниже 20 градусов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в правительственном центре безопасности.

"В последние сутки погибли 12 человек. За день до этого мы зарегистрировали девять жертв", — заявила представитель центра Божена Высоцкая.

С 1 ноября жертвами переохлаждения в Польше стали 39 человек, добавила она.