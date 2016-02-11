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    Более 20 боевиков убиты в ходе наступления сирийской армии

    Правительственные войска уничтожили ряд огневых позиций и укреплений врага

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сирийская армия и отряды ополчения за сутки ликвидировали 23 террориста на севере провинции Хама.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в политуправлении армии САР.

    "За сутки армия совместно с ополчением ликвидировали 23 боевика в ходе наступления на оплоты террористов в трех деревнях на границе провинций Идлиб и Хама", - рассказал собеседник агентства.

    По данным политуправления, правительственные войска уничтожили ряд огневых позиций и укреплений врага. С воздуха по объектам террористов нанесли авиаудары самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Наступление продолжается под прикрытием артиллерии.

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