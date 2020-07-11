Более 12 тыс. зданий повреждено в Японии из-за сильных ливней

Проливные дожди стали причиной повреждения по меньшей мере 12,6 тыс. зданий в 19 из 47 префектур Японии

Проливные дожди стали причиной повреждения по меньшей мере 12,6 тыс. зданий в 19 из 47 префектур Японии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что наибольший урон нанесен префектуре Кумамото, где были повреждены около 6 тыс. зданий.

В результате ливней на юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести. Власти страны издали распоряжение об эвакуации в совокупности более 2 млн человек.

В настоящий момент фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю.