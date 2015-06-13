​Более 10 полицейских погибли в результате нападения боевиков в Афганистане

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Более 10 полицейских погибли на юге Афганистана в результате нападения боевиков, сообщает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу утром в провинции Гильменд. По данным местных властей, засаду для полицейских организовали боевики движения "Талибан".

В свою очередь представители движения пока не взяли на себя ответственность за произошедшее. Другие подробности случившегося не сообщаются.

На территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.