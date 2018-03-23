Более 1,8 тыс. боевиков и членов их семей 22 марта вышли из Восточной Гуты

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Более 1,8 тыс. боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей вышли из Восточной Гуты 22 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в минобороны РФ.

"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" достигнута договоренность по выводу боевиков... из населенного пункта Хараста (Восточная Гута). 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1 тыс. 895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин", - сказали в минобороны.