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    В результате антитеррористической операции в Актобе убиты 5 террористов - ОБНОВЛЕНО

    Боевики оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористической операции, прошедшей сегодня в Актобе, уничтожены 5 террористов. Двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности Казахстана.

    ***09:06

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ 10 июня Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится операция по задержанию лиц, причастных к совершению актов терроризма в городе Актобе. Как сообщает Report, об этом заявили в Антитеррористическом центре Казахстана. 

    По информации центра, на предложение сдаться террористы ответили вооруженным сопротивлением. 

    "Мероприятия продолжаются, их результаты будут сообщены дополнительно. При проведении силовой фазы обеспечена безопасность населения", - говорится в сообщении.

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