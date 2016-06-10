В результате антитеррористической операции в Актобе убиты 5 террористов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористической операции, прошедшей сегодня в Актобе, уничтожены 5 террористов. Двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности Казахстана.

***09:06

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ 10 июня Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится операция по задержанию лиц, причастных к совершению актов терроризма в городе Актобе. Как сообщает Report, об этом заявили в Антитеррористическом центре Казахстана.

По информации центра, на предложение сдаться террористы ответили вооруженным сопротивлением.

"Мероприятия продолжаются, их результаты будут сообщены дополнительно. При проведении силовой фазы обеспечена безопасность населения", - говорится в сообщении.