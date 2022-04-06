Боевики убили трех человек при нападении на мечеть в Нигерии

Порядка 50 боевиков атаковали мечеть в одной из деревень штата Тараба на юго-востоке Нигерии.

Порядка 50 боевиков атаковали мечеть в одной из деревень штата Тараба на юго-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила нигерийская газета Daily Trust.

По ее сведениям, нападение произошло во вторник, во время ифтара (вечерний прием пищи во время месяца рамадан). Как рассказал изданию один из местных жителей, террористы ворвались в мечеть и убили троих человек. Кроме того, нападавшие похитили нескольких жителей деревни.

Пресс-секретарь полицейского управления штата Усман Абдуллахи подтвердил факт нападения, но не раскрыл других подробностей случившегося.