​Боевики "Талибана" окружили 150 полицейских на юге Афганистана

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" окружили отряд полиции численностью около 150 человек в районе Сангин южной провинции Гильменд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, без срочной поддержки с воздуха афганские силовики могут попасть в плен к террористам.

Крупные отряды талибов в воскресенье атаковали здание районной администрации и штаб-квартиру полиции. В связи с этим находившиеся в этих зданиях сотрудники сил безопасности решили отступить, но были блокированы. Окруженный отряд имеет мало боеприпасов и сможет отражать атаки только до утра понедельника.

Движение "Талибан" захватило все позиции полиции и армии в районе Сангин. Попавшие в окружение силовики находились в осаде четверо суток без еды и сна. Только за последние 48 часов в регионе в результате столкновений с талибами погибли более 90 афганских военнослужащих.