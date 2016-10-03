Боевики "Талибана" начали наступление на севере Афганистана

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" начали наступление в провинции Кундуз на севере Афганистана и этой ночью заняли одноименный город. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По информации представителя местной полиции, бои в городе Кундуз продолжаются до сих пор. Город опустел, на улицах нет людей, а все магазины закрыты.

"Талибан" также сообщил о захвате населенного пункта Навабад, находящегося рядом с Кундузом.

В прошлом году боевики "Талибана" уже захватывали Кундуз, но были вытеснены оттуда правительственными войсками спустя два дня.

В то же время мощный взрыв произошел сегодня утром в столице Афганистана Кабуле, в результате срабатывания взрывного устройства один человек погиб, двое пострадали.