​Боевики ИГИЛ прячутся от российских авиаударов в мечетях

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) спасаются от российских авиаударов в мечетях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра обороны России Анатолий Антонов.

«У нас есть сегодня данные о том, что террористы прячутся в мечетях. У нас есть данные, видеоданные о том, что террористы свою технику прячут вокруг мечетей», — заявил Антонов.

Он уточнил, что Россия никогда не будет наносить удары по невоенным объектам.

«Зная наше бережное, уважительное отношение к мечетям, они прекрасно понимают: мы никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по невоенным объектам», — подчеркнул замминистра.