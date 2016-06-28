Боевики "Джебхат ан-Нусры" прибыли с тяжелым вооружением к сирийско-турецкой границе

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Жители населенных пунктов в сирийской провинции Алеппо сообщают о прибытии террористов "Джебхат ан-Нусры" с тяжелым вооружением в район сирийско-турецкой границы.

Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"По сообщениям жителей населенных пунктов Храйтан и Кафр-Хамра провинции Алеппо отмечено прибытие в район сирийско-турецкой границы террористических групп "Джебхат ан-Нусры" с тяжелым вооружением", — сообщается в тексте, опубликованном на сайте Минобороны России.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли из ракетных систем залпового огня и минометов населенные пункты Эль-Хадер, Кудехи и Хандрат, а также кварталы Шейх-Максуд, Аз-Загра и район холмов Маддафи в городе Алеппо, сообщается в документе.

Также боевики обстреляли населенный пункт Фуаа в провинции Идлиб и населенные пункты Хутейта Аль-Джараш, Хауш-Харабу, Джараш, Шурхун и Блелие и железнодорожный мост возле поселка Мейда в провинции Дамаск.