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    Боевики "Джебхат ан-Нусры" прибыли с тяжелым вооружением к сирийско-турецкой границе

    Они обстреляли из ракетных систем залпового огня и минометов населенные пункты

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Жители населенных пунктов в сирийской провинции Алеппо сообщают о прибытии террористов "Джебхат ан-Нусры" с тяжелым вооружением в район сирийско-турецкой границы.

    Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

    "По сообщениям жителей населенных пунктов Храйтан и Кафр-Хамра провинции Алеппо отмечено прибытие в район сирийско-турецкой границы террористических групп "Джебхат ан-Нусры" с тяжелым вооружением", — сообщается в тексте, опубликованном на сайте Минобороны России.

    Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли из ракетных систем залпового огня и минометов населенные пункты Эль-Хадер, Кудехи и Хандрат, а также кварталы Шейх-Максуд, Аз-Загра и район холмов Маддафи в городе Алеппо, сообщается в документе.

    Также боевики обстреляли населенный пункт Фуаа в провинции Идлиб и населенные пункты Хутейта Аль-Джараш, Хауш-Харабу, Джараш, Шурхун и Блелие и железнодорожный мост возле поселка Мейда в провинции Дамаск.

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