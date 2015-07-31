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    Боевики "Джебхат ан-Нусра" захватили лидера группы повстанцев "Отряд 30"

    Вместе с лидером были похищены еще несколько повстанцев

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" на севере Сирии захватила лидера группы повстанцев "Отряд 30", прошедших подготовку на американской базе в Турциию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, члены группировки "Отряд 30" обвинили "Джебхат ан-Нусра" в захвате их лидера Надима аль-Хассана.

    Вместе с лидером были похищены еще несколько повстанцев, когда они возвращались со встречи по вопросам координации действий повстанческих группировок в городе Аазазе к северу от Алеппо.

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