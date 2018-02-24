Боевики "Боко-Харам" похитили более ста школьниц в Нигерии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 105 школьниц пропали после нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на родителей девочек.

"Полный перечень пропавших девочек составлен, в нем 105 имен", - рассказал Башир Манзо, возглавляющий группу родителей, чьи дети не вернулись домой после атаки экстремистов.

По его словам, сперва власти отрицали факт похищения школьниц боевиками "Боко Харам". "В связи с этим мы (родители) решили действовать вместе для их освобождения", - сообщил Манзо. Официальных данных о числе пропавших девочек нигерийские власти пока не обнародовали.

Школа была атакована вечером 19 февраля вооруженными боевиками "Боко Харам". До сих пор местонахождение пропавших школьниц не известно.

Похожее преступление "Боко Харам" совершила в ночь с 14 на 15 апреля 2014 года. Тогда боевики радикальной исламистской организации напали на среднюю школу в городе Чибок штата Борно на севере Нигерии и похитили более сотни школьниц.