​Boeing возобновил производство потерпевших крушение самолетов

Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

"Boeing возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон. (Самолеты) строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы), поскольку (компания) реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции", - говорится в заявлении на ее сайте.

В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте прошлого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.