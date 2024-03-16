Boeing уведомил авиакомпании о новой проблеме с лайнерами

Корпорация Boeing посоветовала авиакомпаниям провести проверку блокираторов на аппаратуре, встроенной в сидения пилотов в самолетах Boeing 787 Dreamliner.

Корпорация Boeing посоветовала авиакомпаниям провести проверку блокираторов на аппаратуре, встроенной в сидения пилотов в самолетах Boeing 787 Dreamliner.

Как передает Report , об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, причиной этому стал инцидент с рейсом южноамериканской Latam Airlines, когда из-за того, что бортпроводник зацепил оборудование на сидении пилота, борт начал резкое снижение.

Бортпроводник на Latam Airlines зацепил переключатель, расположенный на спинке кресла пилота, который обычно закрыт и не предназначен для использования в полете. Из-за этого кресло резко отодвинулось, а пилот на короткое время потерял управление штурвалом. Источник WSJ уточнил, что такая деталь в настоящее время находится примерно на 375 самолетах Boeing 787. Представитель Latam отказался от комментариев до завершения официального расследования.

Инцидент с Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской авиакомпании Latam Airlines произошел 11 марта. Как рассказали пассажиры рейса Radio New Zealand, во время полета самолет резко снизился, а пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, подлетели к потолку.

Всего на борту самолета пострадали не менее 50 человек, 12 были госпитализированы после приземления.