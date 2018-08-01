Bloomberg: США готовят список турецких юрлиц и физлиц для возможных санкций

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ США готовят список турецких юридических и физических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, если администрация Дональда Трампа решит прибегнуть к этой мере из-за уголовного преследования властями Турции граждан США и сотрудников американской дипломатической миссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Возможные санкции против Турции готовятся по образцу ограничительных мер, которые были введены против российских организаций, компаний и бизнесменов, уточнили источники агентства.