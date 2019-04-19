​Bloomberg назвал самые "несчастные" экономики мира

Агентство Bloomberg представило рейтинг самых "несчастных" экономик мира.

На вершине Bloomberg Misery Index за 2019 год, который был опубликован в четверг, располагается Венесуэла, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается. что Венесуэла возглавляет рейтинг пятый год подряд. Правительство страны не публикует официальную экономическую статистику с 2016 года, но аналитики Bloomberg полагают, что уровень инфляции в 2019 году достигнет 8000000%.

На втором месте рейтинга расположилась Аргентина, на третьем - ЮАР. Шестое место заняла Украина. Самыми "счастливыми" составители рейтинга назвали Тайланд, Швейцарию и Сингапур.

Россия заняла 17-е место рейтинга, что эксперты Bloomberg связали с прогнозом роста цен, высокой инфляцией и стагнацией уровня безработицы.

Рейтинг рассчитывается на основании данных об уровне инфляции и безработицы: чем показатели ниже, тем "счастливее" население. В этом году рейтинг впервые был составлен на основе опросов экономистов, а не по статистическим данным. Bloomberg Misery Index рассчитывается для 62 стран.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) оценил макроэкономическую ситуацию в России как "здоровую".

В январе МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП РФ с 1,8% до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году, что связано с низкими ценами на нефть и ужесточением финансовых условий. Всемирный банк также понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 г. до 1,4%. Также Всемирный банк прогнозирует ускорение инфляции в России в 2019 году на фоне повышения ставки НДС и снижения курса рубля. Однако возврат к целевым показателям ЦБ в 4% возможен уже в 2020-2021 годах.