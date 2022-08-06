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Блинкен: приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире

Блинкен: приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире, особенно на развивающихся странах.
Другие страны
6 августа 2022 г. 11:17
Блинкен: приостановка Китаем сотрудничества с США по вопросам климата скажется на мире

Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире, особенно на развивающихся странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в ходе пресс-конференции на Филиппинах заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности развивающийся мир. Мы не должны "держать в заложниках" сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами", - сказал Блинкен. Трансляцию его выступления вело местное издание Rappler.

По словам американского дипломата, заморозка взаимодействия по климатическим вопросам будет иметь последствия для всей планеты. Приостановку сотрудничества по ряду пунктов общей повестки Китая и США Блинкен назвал "безответственным" шагом.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Çinin iqlim məsələlərində ABŞ ilə əməkdaşlığı dayandırması dünyaya təsir edəcək”

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