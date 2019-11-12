Биржевые индексы в США выросли на ожиданиях позитивных новостей о соглашении с КНР

Индекс биржи Nasdaq во вторник утром до исторического максимума - 8514 пунктов, индекс S&P 500 также достиг максимума - 3103 пункта, свидетельствуют данные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, промышленный индекс Dow Jones после начала торгов вырос на 0,95% - до 27 775 пунктов.

Комментируя ситуацию на рынке, руководитель аналитического департамента компании CMC Markets Майкл Хьюсон отметил газете The Wall Street Journal, что позитивная динамика отражает надежды участников рынка на выработку американо-китайского соглашения по торговле.

"Ощущается осторожный оптимизм по поводу того, что мы услышим от президента Дональда Трампа какие-то достаточно благоприятные оценки", - сказал он. имея в виду ход торговых переговоров с КНР.