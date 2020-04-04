​Биржевые индексы США понизились

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке понизились более чем на 1,5%, на фоне опасений участников рынка по поводу последствий пандемии коронавируса для рынка труда в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 360 пунктов (-1,69%), до отметки 21 052 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 38,25 пункта (-1,51%), до 2 488 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 114 пунктов (-1,53%), до 7 373.

Как отметила газета The Wall Street Journal, участники рынка пытаются оценить последствия пандемии коронавируса для рынка труда, где 6,6 млн человек впервые обратились за пособиями по безработице. "Как представляется, в предстоящие несколько недель опасения достигнут пика, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Orion Advisor Solutions Расти Ваннемана. - Не исключено, что нам придется иметь дело с еще более неблагоприятными данными".