О нас
Report Georgia
Аудио новости

BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины среди лиц 5-12 лет

BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины среди лиц 5-12 лет Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, объявила о подаче заявки в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на одобрение этого препарата для детей в возрасте о
Другие страны
15 октября 2021 г. 19:15
BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины среди лиц 5-12 лет

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, объявила о подаче заявки в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на одобрение этого препарата для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении компаний.

"Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что представили данные в Европейское агентство лекарственных средств, на основании которых возможна вакцинация детей в возрасте от 5 до 12 лет препаратом Comirnaty на территории Европейского союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные данные будут направлены в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, а также другие регулирующие органы.

Решение о подаче заявки в ЕМА основано на данных фазы 2/3 клинического исследования, в котором приняли участие 2 268 детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Добровольцы получили два компонента вакцины общим объемом 10 мкг, введенных с интервалом в 21 день. Уточняется, что через месяц после введения второй инъекции Comirnaty у участников наблюдался сильный иммунный ответ. Кроме того, титр антител был сопоставим с тем, который отмечался в возрастной группе от 16 до 25 лет при введении им 30 мкг вакцины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
13 октября 2021 г. 12:56
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi