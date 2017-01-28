Билл Гейтс и Уоррен Баффет поддержали политику Трампа

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет одобрили политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом они заявили в ходе выступления в Колумбийском университете.

По их мнению, США при Трампе совершат большой шаг в развитии, а также избавятся от разногласий в обществе. По мнению Гейтса, Трамп занялся "значимыми и замечательными вещами".

Баффет также добавил, что Америка при Трампе будет двигаться вперед.