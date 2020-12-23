Билл Гейтс: Пандемия СOVID-19 в ближайшие месяцы только усилится

Миллиардер опирается на данные, полученные при помощи компьютерных моделей

Билл Гейтс в своем личном блоге подвел итоги уходящего года и выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей", — заявил он.

Говоря об усилении пандемии, миллиардер опирался на данные, полученные при помощи компьютерных моделей. Они позволяют предположить, что в течение следующего месяца ситуация в мире обернется в худшую сторону.

В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году. В целом же в 2021 году количество случаев заболеваний и смертей, по его мнению, начнет снижаться, и жизнь постепенно начнет приходить к норме. Свои надежды миллиардер связал с тем, что весной следующего года вакцинация, по всем прогнозам, должна достичь глобальных масштабов.

Однако опасения вызывает рост числа людей, отказывающихся от прививок. Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.