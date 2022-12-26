СМИ: Беспилотники КНДР вторглись в воздушное пространство Южной Кореи

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись 5 северокорейских беспилотников

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись 5 северокорейских беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает минобороны Южной Кореи.

"Северокорейские беспилотники были небольшими - не более двух метров, один из них пролетел до северных районов Сеула, еще четыре пролетели в районе острова Канхвадо. Наши военные немедленно отреагировали исходя из права на самозащиту", - заявили в комитете начальников штабов Республики Корея.

В комитете подчеркнули, что данное нарушение воздушного пространства оценивается как явная провокация.

Между тем, Агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщает, что страна предпринимает необходимые шаги в ответ на проникновение БПЛА КНДР.