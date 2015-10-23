Белый дом: США продолжают настаивать на уходе Башара Асада

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ США продолжают настаивать на уходе президента Сирии Башара Асада от власти в стране. Официальный представитель Белого дома Эрик Шульц подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Спрашивали его не об этом, а о переговорах госсекретаря США Джона Керри в Вене с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими коллегами. В ответ Шульц сказал, что Керри характеризовал эти контакты, как конструктивные и "приведшие к выдвижению продуктивных идей". Он также напомнил, что диалог планируется продолжить уже через неделю.

Говоря о ситуации вокруг Сирии, представитель ведомства утверждал, что США считают "контрпродуктивным" недавний прием, оказанный в Москве Асаду. "Мы уверены, что он должен уйти", - сказал Шульц, повторив ряд пропагандистских тезисов, направленных против сирийского лидера.

На просьбу прокомментировать поездку российских законодателей в Дамаск заместитель пресс-секретаря Белого дома ответил, что не видел сообщений на эту тему. Тем не менее, "любые усилия в поддержку Асада", по мнению США, "контрпродуктивны", утверждал Шульц.

В развитие темы его спрашивали о "зарождающемся партнерстве" между Россией и Иорданией и вообще о растущем влиянии Москвы в регионе. В ответ представитель Белого дома вновь прибег к стандартным пропагандистским лозунгам, используя утверждение о том, будто Россия "действует с позиций слабости, а не силы".