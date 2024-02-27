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Белый дом: США не будут отправлять войска в Украину

Белый дом: США не будут отправлять войска в Украину Американская администрация не намерена отправлять на Украину войска США для участия в боевых действиях.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 21:58
Белый дом: США не будут отправлять войска в Украину

Американская администрация не намерена отправлять в Украину войска США для участия в боевых действиях.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Президент США Джо Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях в Украине", - привело ее слова агентство.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии.

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