Белый дом: санкции по ракетной программе Ирана не связаны с ядерной сделкой

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Решение отложить планируемое ранее введение финансовых санкций в отношении нескольких лиц и компаний, связанных с программой Ирана по созданию баллистических ракет, не связано с ходом выполнения Тегераном соглашения по его ядерной программе. Об этом журналистам заявил ключевой внешнеполитический советник президента США Барака Обамы в аппарате Белого дома Бен Родс, передает агентство Reuters.

По его словам, американской администрации требуется больше времени для подготовки новых ограничительных мер, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом в Белом доме ожидают, что Иран закончит выполнение ключевых условий ядерной сделки в ближайшие недели, добавил Родс, общаясь с журналистами на Гавайях, где проводит свой отпуск президент США Барак Обама.