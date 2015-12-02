Белый дом посчитал слишком затратным план Пентагона по закрытию тюрьмы в Гуантанамо

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Белый дом отверг представленный Пентагоном план закрытия тюрьмы на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), посчитав его слишком затратным. Об этом сообщила во вторник электронная версия американской газеты Wall street journal, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ее источников, военное ведомство предлагало прекратить работу тюрьмы на Кубе и создать аналогичное ему пенитенциарное учреждение на территории США. Общие затраты на это оценивались в $600 млн, в том числе около $350 млн на строительство.

Белый дом отправил представленный Пентагоном план, который пока не был опубликован, на доработку. Ранее президент США Барак Обама неоднократно добивался закрытия тюрьмы в Гуантанамо.