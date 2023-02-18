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Белый дом: Число убитых и раненых боевиков "Вагнера" в Украине превысило 30 тыс.

Белый дом: Число убитых и раненых боевиков "Вагнера" в Украине превысило 30 тыс. С начала боевых действий в Украине число убитых и раненых наемников российской группы "Вагнера" составило более 30 тыс.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 12:18
Белый дом: Число убитых и раненых боевиков Вагнера в Украине превысило 30 тыс.

С начала боевых действий в Украине число убитых и раненых наемников российской группы "Вагнера" составило более 30 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил журналистам на очередном брифинге официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, 90% боевиков "Вагнера", убитых в Украине с декабря 2022 года, были осужденными. "Наемники могут иметь некоторый успех в направлении Бахмута. Но это не будет иметь никакого стратегического значения. Украинские силы будут защищать линию обороны на Донбассе".

По оценкам Минобороны Великобритании, с начала боевых действий в Украине потери ВС РФ, вероятнее всего, составили примерно 200 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Ağ ev: "Ukraynada "Vaqner"in 30 mindən çox döyüşçüsü ölüb və ya yaralanıb”

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