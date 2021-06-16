Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты

Бельгия ввела в действие в опережающем тестовом режиме европейские "зеленые цифровые пропуска" ковид-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов.

Бельгия ввела в действие в опережающем тестовом режиме европейские "зеленые цифровые пропуска" ковид-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский цифровой пропуск вступает в действие с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своим гражданам. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня", - сказала фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что уже скачала свой сертификат вакцинации перед началом поездки по странам сообщества.