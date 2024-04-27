Бельгия может поставить Украине истребители F-16

Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16.

Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-ресурс 7sur7.

"Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", - говорится в материале.

Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила в пятницу о том, что Бельгия намерена передать свои истребители Киеву до конца 2024 года. По ее словам, окончательные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей, а также новых самолетов, заказанных в США. О том, сколько F-16 может быть поставлено, она не сообщила, отметив, что Бельгия будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности.