Барак Обама поздравил мусульман с началом месяца Рамазан

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ "Начался священный месяц Рамазан. Я и Мишель выражаем наши наилучшие пожелания мусульманам всего мира, которые соблюдают пост".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в адресованном мусульманам всего мира поздравлении президента США Барака Обамы по случаю начала месяца Рамазан.

Б.Обама сказал, что с нетерпением ждет момента, чтобы приветствовать американских мусульман в Белом доме на ежегодном ужине ифтар: "Рамазан – время для усиления веры, сострадания, прощения и терпения от невзгод. В этот месяц прощения мусульмане мира протягивают руку помощи пострадавшим от войн, голода, нищеты и болезни"

"Я с нетерпением жду момента приветствовать американских мусульман в Белом доме на нашем ежегодном ужине ифтар, чтобы отметить Рамазан и вклад американских мусульман со всей страны", - подчеркнул глава государства.