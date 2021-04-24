Бандиты казнили троих захваченных студентов в Нигерии

На севере Нигерии бандиты казнили троих студентов, которые находились у них в заложниках

На севере Нигерии бандиты казнили троих студентов, которые находились у них в заложниках.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на министра безопасности и внутренних дел штата Кадуна Самуэля Арувана.

"Совершено жестокое преступление, бандиты казнили трех заложников", - отметил он.

По его словам, деревня находится вблизи частного университета Гринфилд, где учились студенты.

Вооруженные бандиты напали на учебное заведение несколько дней тому назад. По данным местных СМИ, в плену оказались 23 студента. Среди них - 17 девушек и шесть юношей. Затем бандиты связались с родственниками удерживаемых, требуя у них выкупа в размере 800 миллионов найр (2,1 миллиона долларов). Преступники пригрозили физической расправой в случае отказа.

Захват студентов стал вторым подобным случаем в штате Кадуна. 11 марта нападавшие взяли в плен 39 студентов, которые проживали в городском общежитии. На данный момент освободить удалось только десять человек. Похитители требуют 500 миллионов найр (1,3 миллиона долларов).

В Нигерии в последнее время участились нападения на высшие учебные заведения и школы. Власти страны закрыли более 600 школ.